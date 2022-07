Pubblicità

GDS_it : Continua ad aumentare il numero degli incendi sparsi in tutta la Sicilia. Stamattina i vigili del fuoco sono interv… - Tele90_canale98 : Vasto incendio nelle colline attorno a Savoca. Le fiamme lambiscono il centro abitato - Gazzetta_Jonica : Incendio violento a Savoca, c'è il rischio di evacuazione degli abitanti - Video - Gazzetta_Jonica : Vasto incendio a Savoca. Le fiamme stanno attaccando pure l'Hotel S.Rocco. Forestale, vigili del fuoco e Canadair i… -

Gazzetta del Sud - Edizione Messina

Unsta tenendo in apprensione dalla scorsa notte il borgo di. Le fiamme sono divampate intorno all'1 raggiungendo alle prime luci dell'alba il centro storico , sotto i quartieri San ......rimanderà ad un'attivazione di realtà aumentata per far rivivere i momenti di pathos dell'...di tornare in comunicazione e di farlo con una campagna realmente integrata " dichiara Serena,... Savoca, incendio minaccia il centro storico: danni ingenti a un resort FOTO | VIDEO Un incendio sta tenendo in apprensione dalla scorsa notte il borgo di Savoca . Le fiamme sono divampate intorno all’1 raggiungendo alle prime luci ...Dall’1 di questa notte un vasto incendio ha colpito il borgo di Savoca, arrivando fino al centro storico e danneggiando alcune strutture. Le fiamme sono divampate sui costoni che sovrastano la Strada ...