Roma | informatico si costruisce un arsenale da guerra con la stampante 3D

È il singolare bottino rinvenuto dalla polizia nella residenza di undi Formello, alle porte di. Il quarantenne, un uomo insospettabile con moglie e figlio di due anni, si è ...M., unquarantenne di Formello, arrestato insieme alla moglie per detenzione di armi, è ... che abita con la moglie e il figlio di due anni in una tranquilla villetta alle porte di. ... Roma, fabbrica un arsenale con una stampante 3D: informatico arrestato A tradire l'uomo la visita al pronto soccorso per una grave ferita alla mano. Nella sua abitazione decine di fucili e mitragliatrici già montate o pronte per essere assemblate ...Roma, armi realizzate con la stampante in 3d trovate in casa. Potrebbero essere dedicate a un mercato clandestino ...