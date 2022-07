Roma, ‘Dammi l’incasso’. Entra nel bar, ruba il coltello e minaccia la titolare: preso (Di sabato 9 luglio 2022) Ha provato a fare il colpo credendo che potesse andare tutto liscio. E’ quindi Entrato nel bar, in via Civitella D’Agliano, fingendo di essere un normale cliente. Ma, quando si è avvicinato al bancone, ha afferrato un lungo coltello e con questo ha minacciato la barista, intimandole di consegnare l’incasso. La reazione La tentata rapina è avvenuta ieri a Roma, intorno alle 13:28. Ma la donna, che era la titolare del bar, per nulla intimorita, ha iniziato a urlare e, nel contempo, ha afferrato il telefono, con il quale ha chiamato il NUE 112. Non aspettandosi una tale reazione, il rapinatore, spiazzato, ha desistito dal suo intento ed è uscito dal locale, tentando una rapida fuga. L’arresto Ma il rapido intervento degli agenti della polizia di stato, che avevano raccolto la segnalazione della donna, ha ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 9 luglio 2022) Ha provato a fare il colpo credendo che potesse andare tutto liscio. E’ quindito nel bar, in via Civitella D’Agliano, fingendo di essere un normale cliente. Ma, quando si è avvicinato al bancone, ha afferrato un lungoe con questo hato la barista, intimandole di consegnare l’incasso. La reazione La tentata rapina è avvenuta ieri a, intorno alle 13:28. Ma la donna, che era ladel bar, per nulla intimorita, ha iniziato a urlare e, nel contempo, ha afferrato il telefono, con il quale ha chiamato il NUE 112. Non aspettandosi una tale reazione, il rapinatore, spiazzato, ha desistito dal suo intento ed è uscito dal locale, tentando una rapida fuga. L’arresto Ma il rapido intervento degli agenti della polizia di stato, che avevano raccolto la segnalazione della donna, ha ...

