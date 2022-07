Prove di accordo Lega-Pd: la sinistra teme di perdere e vuole la riforma elettorale (Di sabato 9 luglio 2022) È la legge elettorale il convitato di pietra nel dibattito interno alla maggioranza sul futuro del governo e della legislatura. Perché se da un lato si cerca di capire cosa faranno Giuseppe Conte e il M5S, dall'altro lato Pd e centristi cercano di capire se ci siano davvero i margini - e soprattutto i numeri - per cambiare quel Rosatellum che proprio non piace al Nazareno. I Dem, tuttavia, specificano come sia «inappropriato» attribuire al Partito democratico «la paternità di specifiche proposte di riforma della legge elettorale». Ma che il dibattito nei e tra i partiti sia ormai avviato lo testimonia il tweet di Matteo Ricci, presidente di Ali e coordinatore dei sindaci Pd. «Una nuova legge elettorale passa dalla Lega scrive - Se vogliono fare il minor party della Meloni, non si cambia. Se invece ... Leggi su iltempo (Di sabato 9 luglio 2022) È la leggeil convitato di pietra nel dibattito interno alla maggioranza sul futuro del governo e della legislatura. Perché se da un lato si cerca di capire cosa faranno Giuseppe Conte e il M5S, dall'altro lato Pd e centristi cercano di capire se ci siano davvero i margini - e soprattutto i numeri - per cambiare quel Rosatellum che proprio non piace al Nazareno. I Dem, tuttavia, specificano come sia «inappropriato» attribuire al Partito democratico «la paternità di specifiche proposte didella legge». Ma che il dibattito nei e tra i partiti sia ormai avviato lo testimonia il tweet di Matteo Ricci, presidente di Ali e coordinatore dei sindaci Pd. «Una nuova leggepassa dallascrive - Se vogliono fare il minor party della Meloni, non si cambia. Se invece ...

