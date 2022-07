Pubblicità

AAlciato : ?? Il grande tennis riscopre una cornice straordinaria. Dal 17 al 23 ottobre Napoli ospiterà un ATP 250. - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: #Napoli ospiterà un torneo Atp 250: non si giocherà su terra rossa, ma sul veloce #tennis - Gazzetta_it : #Napoli ospiterà un torneo Atp 250: non si giocherà su terra rossa, ma sul veloce #tennis - eduluongo : RT @AAlciato: ?? Il grande tennis riscopre una cornice straordinaria. Dal 17 al 23 ottobre Napoli ospiterà un ATP 250. - GiulianoDAlte10 : RT @AAlciato: ?? Il grande tennis riscopre una cornice straordinaria. Dal 17 al 23 ottobre Napoli ospiterà un ATP 250. -

Sarà un autunno di grande tennis aperché il T. C.del presidente Riccardo Villari - con un colpo a sorpresa -dal 16 al 23 ottobre un Atp 250 diventando così la 'vice capitale' del tennis italiano dopo Roma. Approda, infatti, all'...... Andy Murray ONLY ITALY A ottobre tornerà il tennis. In Villa Comunale, con la riproposizione dell'Arena del mare, la cittàun torneo Atp 250 dopo la rinuncia di Shanghai per il Covid.