Meteo, le previsioni in Campania di sabato 9 luglio 2022 (Di sabato 9 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiEcco le previsioni Meteo per la Campania per oggi, sabato 9 luglio 2022. Avellino – Cieli in prevalenza poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 29°C, la minima di 19°C, lo zero termico si attesterà a 4513m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio tesi e proverranno da Nord-Nordest. Nessuna allerta Meteo presente. Benevento – Cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, salvo variabilità nelle ore centrali della giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 31°C, la minima di 20°C, lo zero termico si attesterà a 4347m. I venti saranno al mattino tesi e ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 9 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiEcco leper laper oggi,. Avellino – Cieli in prevalenza poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 29°C, la minima di 19°C, lo zero termico si attesterà a 4513m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio tesi e proverranno da Nord-Nordest. Nessuna allertapresente. Benevento – Cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, salvo variabilità nelle ore centrali della giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 31°C, la minima di 20°C, lo zero termico si attesterà a 4347m. I venti saranno al mattino tesi e ...

