Lazio, gli agenti di Maximiano in Italia: incontro con Lotito (Di sabato 9 luglio 2022) La Lazio si è presentata in ritiro ad Auronzo di Cadore senza portieri. O meglio, senza titolare e vice. I tre convocati da Sarri sono... Leggi su calciomercato (Di sabato 9 luglio 2022) Lasi è presentata in ritiro ad Auronzo di Cadore senza portieri. O meglio, senza titolare e vice. I tre convocati da Sarri sono...

Pubblicità

AlfredoPedulla : #Casale alla #Lazio: vertice nel pomeriggio per chiudere gli accordi - FrancescoDL80 : RT @francGuerrieri: Gli agenti di #Maximiano sono in Italia per parlare con la #Lazio ?? ???? #calciomercato @cmdotcom - YuriRutigliano : @AlfonsoMontana3 @ac_gianmarco @Erfaina1988 @FBiasin Sì, andrebbe articolata e spiegata meglio ma sì. Attaccare non… - MattiaGallo17 : RT @cmdotcom: #Calciomercato #Lazio, gli agenti di #Maximiano in Italia: incontro con Lotito [@francGuerrieri] - cmdotcom : #Calciomercato #Lazio, gli agenti di #Maximiano in Italia: incontro con Lotito [@francGuerrieri] -