Il rinnovo di De Sciglio è un bluff | proposto uno scambio con la Premier League

Leggi su juvedipendenza

(Di sabato 9 luglio 2022) Ildel contratto di Mattia Deha lasciato perplessi molti tifosi della Juve, per questo motivo si sta cercando un nome nuovo. Uno dei giocatori che in questo momento è sicuramente tra i meno apprezzati all’interno della rosa della Juventus è il terzino destro Mattia De, un giocatore che però ha attirato su di sé è davvero troppe perplessità, considerando il fatto che non sarà Paolo Maldini, ma allo stesso tempo non è nemmeno un giocatore così disastroso. LaPresseIn moltissime circostanze nel mondo del web sa essere davvero crudele come pochissimi altri, considerando infatti quello che è successo in questo periodo a un giocatore come Mattia Deche è stato a tutti gli effetti considerato come il vero male di qualsiasi squadra nella quale abbia giocato. Sono stati anche in questo caso ...