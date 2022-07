Furti in appartamento | bloccati dopo la fuga e arrestati - Cronaca - lanazione it

Pubblicità

Nazione_Prato : Furti in appartamento, bloccati dopo la fuga e arrestati - LetiziaFirenze : Furti, in manette due topi d'appartamento - ToscanaInDiretta - TuttoSuMilano : #Milano, piazzava un minore a fare da 'palo' e svaligiava le case: arrestata ladra 28enne - hele_fr : RT @ilgiornale: I carabinieri hanno fermato due minorenni, di 17 e 12 anni, per un tentato furto a Roma: la più grande insegnava all'adoles… - ilgiornale : I carabinieri hanno fermato due minorenni, di 17 e 12 anni, per un tentato furto a Roma: la più grande insegnava al… -

LA NAZIONE

I due arrestati nei giorni scorsi hanno prima tentato di introdursi nella notte in un... per deicommessi nel 2017 e percommessi nel fiorentino nel dicembre del 2014 . La ...... dovevo attraversare la città per raggiungere il mio, distante circa tre chilometri. ... e non c era alcuna protezione contro gli atti di vandalismo e i. ' La prima serie di veicoli ... Furti in appartamento, bloccati dopo la fuga e arrestati Sono stati arrestati dai carabinieri di Prato e Montemurlo, al termine delle indagini, due uomini per furto e tentato furto in abitazione, violenza e ...Prato, 9 luglio 2022 - Arrestati due cittadini albanesi di 39 e 37 anni accusati di furto e tentato furto in abitazione, violenza e resistenza a pubblico ufficiale. L'arresto è stato effettuato dai ca ...