Fiorentina, che colpo Luka Jovic: “Onorato e felice di essere qui” (Di sabato 9 luglio 2022) Un grande acquisto per la società viola. Un colpo di calciomercato importante per Vincenzo Italiano che potrebbe portare benefici a tutta la Serie A. Nella giornata di ieri, la Fiorentina ha ufficializzato l’ingaggio di Luka Jovic, ex giocatore ormai del Real Madrid. L’attaccante serbo, arrivato in maglia bianca dopo aver disputato campionati importantissimi in Bundesliga, si è detto entusiasta di cominciare questo nuovo capitolo della sua carriera. L’ex Eintracht Francoforte arriva a titolo gratuito dai madridisti firmando un contratto biennale da 2,5 milioni di euro. Fiorentina, Luka Jovic non vede l’ora Luka Jovic (Credit foto – pagina Facebook Fiorentina)Dopo le visite mediche svolte da Luka ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 9 luglio 2022) Un grande acquisto per la società viola. Undi calciomercato importante per Vincenzo Italiano che potrebbe portare benefici a tutta la Serie A. Nella giornata di ieri, laha ufficializzato l’ingaggio di, ex giocatore ormai del Real Madrid. L’attaccante serbo, arrivato in maglia bianca dopo aver disputato campionati importantissimi in Bundesliga, si è detto entusiasta di cominciare questo nuovo capitolo della sua carriera. L’ex Eintracht Francoforte arriva a titolo gratuito dai madridisti firmando un contratto biennale da 2,5 milioni di euro.non vede l’ora(Credit foto – pagina Facebook)Dopo le visite mediche svolte da...

