Dove vGP Austria 2022 | streaming gratis e diretta TV8? Dove vedere Sprint Race F1

(Di sabato 9 luglio 2022) Il GP, valido come undicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno, si corre domenica 10 luglio alle ore 15 italiane sul circuito Red Bull Ring di Spielberg in. Ricordiamo che l’ultima edizione del Gran Premio è stata vinta dalla Red Bull del campione del mondo Verstappen. GP, il programma completo del weekend Venerdì L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::replica GP Australiatv F1GP ImolaF1,...

Pubblicità

Agenzia askanews

... in Germania,ha chiesto aiuti per la ricostruzione, sistemi di difesa antiaerei, aiuto per le .../Afe/Int13...è in visita con il leader bielorusso Aleksandr Lukashenko. Tornando sul conflitto in Ucraina, .../Int9 Zelensky spera nell'aiuto dei paesi del G7 per finire la guerra prima dell'inverno