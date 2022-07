Djokovic - Kyrgios all'opposto in tutto, ma uguali: nessuno dei due è un esempio (Di sabato 9 luglio 2022) Come si schiererà il Tempio? Il pubblico di Wimbledon tiferà per l'usurpatore Novak Djokovic o per il cattivo ragazzo Nick Kyrgios? I buonisti si girano dall'altra parte: nessuno dei due finalisti dei ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 9 luglio 2022) Come si schiererà il Tempio? Il pubblico di Wimbledon tiferà per l'usurpatore Novako per il cattivo ragazzo Nick? I buonisti si girano dall'altra parte:dei due finalisti dei ...

WeAreTennisITA : FINALE NUMERO ?? Un primo set giocato con sufficienza, poi un assolo magistrale: Novak Djokovic batte Cameron Norrie… - Eurosport_IT : DJOKOVIC VOLA IN FINALEEEEEEEEE! ???? Il campione serbo sconfigge in quattro set Cameron Norrie e raggiunge in fina… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: Tennis, Wimbledon: per i bookie Djokovic avanti contro Kyrgios, in quota il serbo prenota il trofeo - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: Tennis, Wimbledon: per i bookie Djokovic avanti contro Kyrgios, in quota il serbo prenota il trofeo - susydigennaro : RT @napolimagazine: Tennis, Wimbledon: per i bookie Djokovic avanti contro Kyrgios, in quota il serbo prenota il trofeo -