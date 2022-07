Daniele De Rossi e Alessandro Matri che acrobazie acquatiche con le mogli in barca

Pubblicità

MediasetTgcom24 : Daniele De Rossi e Alessandro Matri, scatenati con le mogli in barca #olivia #brocchi #beatrice #danielederossi… - RomanistaVN : RT @DiegoASR86: 'Sono troppo Innamorato della mia squadra'. ( Daniele De Rossi) - CucsMarco : RT @DiegoASR86: 'Sono troppo Innamorato della mia squadra'. ( Daniele De Rossi) - DiegoASR86 : 'Sono troppo Innamorato della mia squadra'. ( Daniele De Rossi) - sediaceferima : @Daniele__26 @FBiasin Se si stendono i tappeti rossi.. Il campo ..e i campioni servono a poco! -

CatanzaroInforma

"È stata qualcosa in più di una visita di cortesia quella di, Commissario straordinario della Camera di Commercio di Catanzaro , al nuovo sindaco del capoluogo di regione, Nicola Fiorita ". E' quanto si legge in una nota della Camera di commercio ...... dell'apoteosi di Paoloe dei festeggiamenti in tribuna del Presidente Sandro Pertini. Al ... tra cui si nascondevano molti scatti diMassaro, autorizzato da Bearzot a scattare foto ... Daniele Rossi incontra Nicola Fiorita: «Catanzaro determinante per lo sviluppo della provincia e della regione» L'uomo è stato interrogato per ore nella caserma dei carabinieri di Meldola. Tra i due una lunga storia di liti per motivi economici ..."È stata qualcosa in più di una visita di cortesia quella di Daniele Rossi, Commissario straordinario della Camera di Commercio di Catanzaro, al nuovo sindaco del capoluogo di regione, Nicola Fiorita ...