Cremonese-Falco Albino 8-0 | il tabellino e i marcatori dell’amichevole 2022

(Di sabato 9 luglio 2022) Ile idi, finita 8-0 in favore della squadra neopromossa in Serie A. Buone indicazioni per mister Alvini in questa prima uscita precampionato IL8-01t (3-5-2): Radu; Ravanelli, Bianchetti, Vasquez; Baez, Tenkorang, Castagnetti, Milanese, Valeri; Buonaiuto, Di Carmine.2t (3-4-2-1): Sarr; Ndiaye, Acella, Vasquez (12’ Politic); Sernicola, Bartolomei, Nardi, Frey; Valzania, Zanimacchia; Strizzolo. All. Alvini.: Fumagalli (1’st Persico), Viganò (1’st Bonazzoli), Caccia (12’st Alberti), R. Vanoncini, Bahamd (12’st Arcuri), G. Vanoncini (1’st Ruggeri), Crippa ...

Pubblicità

sportface2016 : #Cremonese - #FalcoAlbino 8-0: il tabellino e i marcatori della prima uscita precampionato della neopromossa - lore_coe : RT @CGrigiorosso: Mister #Alvini commenta il test vinto 8-0 dalla sua #Cremonese contro il Falco Albino - Filo2385Filippo : RT @paoloangeloRF: Cremonese, 8 gol al Falco Albino nel primo test - paoloangeloRF : Cremonese, 8 gol al Falco Albino nel primo test - CGrigiorosso : Mister #Alvini commenta il test vinto 8-0 dalla sua #Cremonese contro il Falco Albino -

Commenta per primo Prima amichevole per la nuovadi Alvini, che ha vinto 8 - 0 contro ilAlbino . Dopo tre minuti l'ex Verona Di Carmine sblocca la gara, poi Baez, e ancora Di Carmine; gol al debutto per Tenkorang e Milanese. 7 - 0 ...Primo test stagionale e prima vittoria per la. La neopromossa in Serie A batte 8 - 0 i dilettanti delAlbino (Promozione) nella prima amichevole estiva 2022 al Centro Sportivo Arvedi. La squadra di Alvini dilaga già nel primo ...Finisce con un rotondo 8-0 la prima uscita stagionale della Cremonese che al Centro Sportivo “Giovanni Arvedi” piega il Falco Albino, compagine di Promozione. Al di là del valore ...Cremonese, vittoria per 8-0 nella prima amichevole estiva 2022 contro i dilettanti del Falco Albino (Promozione) ...