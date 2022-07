Classifica Mondiale piloti F1 2022: Charles Leclerc a -44 da Verstappen, Perez 2° (Di sabato 9 luglio 2022) Classifica Mondiale piloti F1 2022 1. Max Verstappen (Red Bull) 189 2. Sergio Perez (Red Bull) 151 3. Charles Leclerc (Ferrari) 145 4. Carlos Sainz (Ferrari) 133 5. George Russell (Mercedes) 116 6. Lewis Hamilton (Mercedes) 94 7. Lando Norris (McLaren) 58 8. Valtteri Bottas (Alfa Romeo) 46 9. Esteban Ocon (Alpine) 42 10. Fernando Alonso (Alpine) 28 11. Kevin Magnussen (Haas) 18 12. Pierre Gasly (AlphaTauri) 16 13. Daniel Ricciardo (McLaren) 15 14. Sebastian Vettel (Aston Martin) 15 15. Yuki Tsunoda (AlphaTauri) 11 16. Zhou Guanyu (Alfa Romeo) 5 17. Mick Schumacher (Haas) 4 18. Alexander Albon (Williams) 3 19. Lance Stroll (Aston Martin) 3 20. Nico Hulkenberg (Aston Martin) 0 21. Nicholas Latifi (Williams) 0 Foto: LiveMedia/Antonin Vincent/DPPI Leggi su oasport (Di sabato 9 luglio 2022)F11. Max(Red Bull) 189 2. Sergio(Red Bull) 151 3.(Ferrari) 145 4. Carlos Sainz (Ferrari) 133 5. George Russell (Mercedes) 116 6. Lewis Hamilton (Mercedes) 94 7. Lando Norris (McLaren) 58 8. Valtteri Bottas (Alfa Romeo) 46 9. Esteban Ocon (Alpine) 42 10. Fernando Alonso (Alpine) 28 11. Kevin Magnussen (Haas) 18 12. Pierre Gasly (AlphaTauri) 16 13. Daniel Ricciardo (McLaren) 15 14. Sebastian Vettel (Aston Martin) 15 15. Yuki Tsunoda (AlphaTauri) 11 16. Zhou Guanyu (Alfa Romeo) 5 17. Mick Schumacher (Haas) 4 18. Alexander Albon (Williams) 3 19. Lance Stroll (Aston Martin) 3 20. Nico Hulkenberg (Aston Martin) 0 21. Nicholas Latifi (Williams) 0 Foto: LiveMedia/Antonin Vincent/DPPI

Pubblicità

paoloangeloRF : Come cambiano le classifiche del Mondiale dopo la Sprint in Austria - lechamilton : @ale_x_lando4 @mrtnvlvsn ma in realtà noi siamo incazzati perché oltre a non aver massimizzato i punti con le solit… - negronisbagliat : @spartacus_19 Alcuni forse si, ma la maggioranza non proprio. Se ho carpito il sentimento comune, si chiede solo di… - ManuBoniPH : @LauraLuthien86 @ScuderiaFerrari @redbullracing @MercedesAMGF1 Solo F1 moderna? Ricordo il 1979: il pilota Ferrari… - Andrea77026640 : @poesiadeimotori Alla fine è anche troppo presto decidere chi è primo pilota e chi secondo per la classifica mondia… -