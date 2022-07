Canoa slalom, Mondiali J/U23 Ivrea 2022: Elena Borghi e Lucia Pistoni campionesse iridate! (Di sabato 9 luglio 2022) Sono proseguiti oggi, sabato 9 luglio, i Mondiali Junior / Under 23 di Canoa slalom: sulla Dora Baltea, ad Ivrea, nelle finali della canadese Under 23 e del kayak Junior l’Italia vede la conquista dell’oro iridato di categoria da parte di Elena Borghi nella canadese Under 23 femminile e di Lucia Pistoni nel kayak Junior femminile. Nella canadese Under 23 femminile Elena Borghi vince con il tempo di 95.24, che vale oro e titolo mondiale iridato di categoria: battute la ceca Gabriela Satkova, seconda in 96.90, con un ritardo di 1.66, e la slovacca Emanuela Luknarova, terza in 102.20, con un distacco di 6.96. Nel kayak Junior femminile Lucia Pistoni trionfa con il crono di 94.14, ... Leggi su oasport (Di sabato 9 luglio 2022) Sono proseguiti oggi, sabato 9 luglio, iJunior / Under 23 di: sulla Dora Baltea, ad, nelle finali della canadese Under 23 e del kayak Junior l’Italia vede la conquista dell’oro iridato di categoria da parte dinella canadese Under 23 femminile e dinel kayak Junior femminile. Nella canadese Under 23 femminilevince con il tempo di 95.24, che vale oro e titolo mondiale iridato di categoria: battute la ceca Gabriela Satkova, seconda in 96.90, con un ritardo di 1.66, e la slovacca Emanuela Luknarova, terza in 102.20, con un distacco di 6.96. Nel kayak Junior femminiletrionfa con il crono di 94.14, ...

