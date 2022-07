Calciomercato Salernitana, vicini Ranocchia e Bradaric. Sprint per Djuricic (Di sabato 9 luglio 2022) Il Calciomercato della Salernitana sta prendendo sempre più forma: vicini i colpi Ranocchia e Bradaric. Sprint per Djuricic De Sanctis sta lavorando senza sosta per consegnare nuovi giocatori al roster di Nicola per la prossima stagione. La Salernitana sarebbe vicina a chiudere un doppio colpo per la mediana: stiamo parlando di Ranocchia e Bradaric. Il diesse continua a lavorare per Djuricic, che svincolato potrebbe firmare in qualsiasi momento per i granata. Lo scrive Gianluca Di Marzio. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 9 luglio 2022) Ildellasta prendendo sempre più forma:i colpiperDe Sanctis sta lavorando senza sosta per consegnare nuovi giocatori al roster di Nicola per la prossima stagione. Lasarebbe vicina a chiudere un doppio colpo per la mediana: stiamo parlando di. Il diesse continua a lavorare per, che svincolato potrebbe firmare in qualsiasi momento per i granata. Lo scrive Gianluca Di Marzio. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato | @OfficialUSS1919, proseguono i contatti per #Djuricic. Vicini #Ranocchia e #Bradaric - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @OfficialUSS1919, contatti preventivi con la @juventusfc per #Cambiaso - DiMarzio : . @OfficialUSS1919, in chiusura l'arrivo di #Pirola dall'@Inter - CalcioNews24 : La #Salernitana vicina a un triplo colpo ?? - TuttoSalerno : Tabella del calciomercato della Salernitana 2022/2023 sessione estiva -