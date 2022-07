Calciomercato Napoli: scelto Sirigu come dodicesimo (Di sabato 9 luglio 2022) Calciomercato Napoli, per il ruolo di secondo portiere la scelta è Salvatore Sirigu. Gli azzurri sono ai dettagli Il Napoli ha scelto Salvatore Sirigu per il ruolo di secondo portiere. Secondo quanto riportato dal Mattino, il club sta limando i dettagli sui bonus, ma la trattativa è in dirittura d’arrivo. Il portiere arriva dopo una stagione non semplice e conclusasi con la retrocessione del Genoa. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 9 luglio 2022), per il ruolo di secondo portiere la scelta è Salvatore. Gli azzurri sono ai dettagli IlhaSalvatoreper il ruolo di secondo portiere. Secondo quanto riportato dal Mattino, il club sta limando i dettagli sui bonus, ma la trattativa è in dirittura d’arrivo. Il portiere arriva dopo una stagione non semplice e conclusasi con la retrocessione del Genoa. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato | #Mertens pronto a ridursi lo stipendio per restare al @sscnapoli - mirkocalemme : Il #Napoli, per la prima volta, ha contattato l'entourage di #Dybala. Sondaggio per comprendere gli eventuali costi… - DiMarzio : #Calciomercato | #Solbakken in #Italia nella giornata di domenica. La situazione - djrenyx : RT @CalcioNews24: Calciomercato Napoli: scelto Sirigu come dodicesimo - CalcioNews24 : Calciomercato Napoli: scelto Sirigu come dodicesimo -