Boxe, Derek Chisora vs Kubrat Pulev stasera in tv: programma, orario e streaming (Di sabato 9 luglio 2022) Derek Chisora contro Kubrat Pulev. Scontro tra pesi massimi, veterani della Boxe, entrambi giunti ad una sfida che può aprire nuovi palcoscenici o segnare l'inevitabile ritiro. Trentotto anni per il pugile zimbabwese con cittadinanza britannica, quarantuno quelli per il bulgaro. Si tratta di un rematch a sei anni di distanza dalla split decision che consegnò a Pulev il titolo europeo. Si inizierà a combattere col sottoclou in programma alle 20:00 di sabato 9 luglio, mentre il main event andrà in scena intorno alle 23:00: l'evento potrà essere seguito interamente su Dazn. Aspettando la rivincita tra Usyk e Joshua, l'universo dei pesi massimi si arricchisce di un nuovo, fondamentale capitolo per capire gerarchie, sfide future e possibilità per chi finora è rimasto in ...

DAZN annuncia una partnership globale con Anthony Joshua, superstar del pugilato Ha fondato la società di gestione 258 MGT nel 2016 e rappresenta le più grandi stelle nascenti della boxe, tra cui Josh Buatsi, Derek Chisora e Ben Whittaker. La collaborazione intrapresa con DAZN ...