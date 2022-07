Bandabardò e Cisco, Paolo Migone e Calvino: il week-end in città (Di sabato 9 luglio 2022) Bergamo. Sono numerose le iniziative organizzate nel fine-settimana a Bergamo. Tra gli appuntamenti spiccano il concerto della Bandabardò e Cisco al Piazzale degli Alpini, lo show di Paolo Migone e il concerto “Le città invisibili” al Lazzaretto, tante mostre e molto altro ancora. Ecco la panoramica degli eventi promossi sabato 9 e domenica 10 luglio in città. BERGAMO SABATO 9 LUGLIO – Alla Carrara in mostra capolavoro di Velázquez – “La stanza vuota”, alla GAMeC mostra dedicata a Christian Frosi – “Transfigured”, a Palazzo della Ragione mostra di Anri Sala – Una mostra inaugura le celebrazioni per i trent’anni della GAMeC – Borgo DiVino in Tour a Borgo Santa Caterina – Al Lazzaretto show di Paolo Migone – Ghost tour di Bergamo: racconti misteriosi, ... Leggi su bergamonews (Di sabato 9 luglio 2022) Bergamo. Sono numerose le iniziative organizzate nel fine-settimana a Bergamo. Tra gli appuntamenti spiccano il concerto dellaal Piazzale degli Alpini, lo show die il concerto “Leinvisibili” al Lazzaretto, tante mostre e molto altro ancora. Ecco la panoramica degli eventi promossi sabato 9 e domenica 10 luglio in. BERGAMO SABATO 9 LUGLIO – Alla Carrara in mostra capolavoro di Velázquez – “La stanza vuota”, alla GAMeC mostra dedicata a Christian Frosi – “Transfigured”, a Palazzo della Ragione mostra di Anri Sala – Una mostra inaugura le celebrazioni per i trent’anni della GAMeC – Borgo DiVino in Tour a Borgo Santa Caterina – Al Lazzaretto show di– Ghost tour di Bergamo: racconti misteriosi, ...

