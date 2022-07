Wimbledon 2022, il Centrale dimezzato: Djokovic apre e chiude il day 12 (Di venerdì 8 luglio 2022) Il day 12 trascina con sè un vuoto difficilmente colmabile. Per la prima volta nell’Era Open, infatti, non si giocherà una semifinale a Wimbledon. Rafael Nadal ci ha insegnato che a volte si può (e si deve) disobbedire persino al proprio padre. Alla fine, però, ha dovuto alzare bandiera bianca di fronte ad uno strappo all’addome di sette millimetri. Un infortunio molto subdolo, che pregiudica tantissimo il movimento del servizio ed i recuperi laterali. Impossibile, dunque, pensare di fare partita pari contro Nick Kyrgios. Domenica l’australiano disputerà per la prima volta l’ultimo atto di uno Slam a ventisette anni. Spazio solamente a Novak Djokovic sul Centre Court di Wimbledon. Il vincitore delle ultime tre edizioni cercherà di afferrare la sua ottava finale (la quarta consecutiva) ai Championships. Il suo match contro il ... Leggi su sportface (Di venerdì 8 luglio 2022) Il day 12 trascina con sè un vuoto difficilmente colmabile. Per la prima volta nell’Era Open, infatti, non si giocherà una semifinale a. Rafael Nadal ci ha insegnato che a volte si può (e si deve) disobbedire persino al proprio padre. Alla fine, però, ha dovuto alzare bandiera bianca di fronte ad uno strappo all’addome di sette millimetri. Un infortunio molto subdolo, che pregiudica tantissimo il movimento del servizio ed i recuperi laterali. Impossibile, dunque, pensare di fare partita pari contro Nick Kyrgios. Domenica l’australiano disputerà per la prima volta l’ultimo atto di uno Slam a ventisette anni. Spazio solamente a Novaksul Centre Court di. Il vincitore delle ultime tre edizioni cercherà di afferrare la sua ottava finale (la quarta consecutiva) ai Championships. Il suo match contro il ...

gippu1 : Boris #Johnson ha fatto di tutto per escludere i russi da Wimbledon 2022 e si è dimesso proprio nel giorno in cui l… - Eurosport_IT : Il nostro cuore in questo momento ?? Le parole complete - Agenzia_Ansa : La tunisina Ons Jabeur si è qualificata per la finale di Wimbledon battendo la tedesca Tatjana Maria 6-2, 3-6, 6-1… - sportface2016 : #Wimbledon | Il Centrale dimezzato: #Djokovic apre e chiude il day 12 - giannimontieri : RT @gippu1: Boris #Johnson ha fatto di tutto per escludere i russi da Wimbledon 2022 e si è dimesso proprio nel giorno in cui la russa Elen… -