Viabilità Roma Regione Lazio del 08-07-2022 ore 17 | 15

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 8 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido.DEL 7 LUGLIOORE 15.20 GINA PANDOLFO BEN TROVATI CON GLI AGGIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLASUL RACCORDO ANULARE DIUN INCIDENTE IN INTERNA E’ LA CAUSA DELLE CODE TRA LE USCITE NOMENTANA E LA A24-TERAMO IN ESTERNA PER TRAFFICO CODE TRA LAURENTINA E DIRAMAZIONESUD SULLA PONTINA INCOLONNAMENTI DAL RACCORDO CASTELNO, VERSO LATINA LE STRADE REGIONALI FORCA D’ACERO DAL CONFINE CON L’ABRUZZO E SAN DONATO VAL COMINO E LA DI SORA DAL KM 14+700 AL KM 17 PERMANGONO LE CHIUSURE PER ULTERIORI VERIFICHE A SEGUITO DEGLI INCENDI DEI GIORNI SCORSI TRASPORTO FERROVIARIO SULLA FERROVIA VITERBO ATTIGLIANO ORTE SONO IN CORSE LE VERIFICHE ALLA LINEA ...