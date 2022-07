Veronica Lario ‘riappare’ al battesimo del nipote | elegantissima si è mostrata così

(Di venerdì 8 luglio 2022)non poteva perdersi ildel nipotino Emanuele Silvio, nato dall’unione di Luigi e Federica. E, in quell’occasione documentata dai paparazzi, ha incontrato anche Marta Fascina.è ben determinata a tutelare la propria privacy dopo il matrimonio naufragato con Silvio Berlusconi. Nonostante i rapporti tra i due negli anni non siano … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

La relazione era iniziata dopo la fine del matrimonio tra il Cavaliere e. E poi era terminata a conclusione del 2019, ma con comunicato ufficiale a marzo del 2020 . Quell'estate ...Ecco perchè non può averlo lasciato indifferente la scelta effettuata da Barbara , Luigi ed Eleonora (frutto del suo matrimonio con la seconda moglie) di dividere in due la "... Veronica Lario, una scoperta esplosiva: che villa spunta nel suo patrimonio La sentenza di appello ritoccò al ribasso la somma dovuta da Silvio Berlusconi all'ex moglie Veronica Lario, 2 milioni di euro al mese invece di 3, ma la pace è arrivata solo nel 2020. L'amore costa, ...Luigi, Eleonora e Barbara, frutto del matrimonio con Veronica Lario, hanno reso ufficiale la loro decisione: cosa cambia per le storiche aziende di famiglia ...