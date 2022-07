Uber e taxi, i motivi per cui il servizio online sbaraglia la concorrenza (Di venerdì 8 luglio 2022) di Derek Viaggiando da anni per lavoro, specialmente negli Stati Uniti, ho una certa dimestichezza con Uber. Iniziai ad usarlo durante una fiera a Las Vegas. Arrivato a notte fonda in aeroporto presi il taxi per l’hotel. Il solito tragitto tra terminal e Strip, una decina di chilometri, che già diverse volte avevo fatto. A destino l’autista mi chiese 38 dollari come mostrava il tassametro. Solitamente ne spendevo tra i 15 e 20; mi ero accorto che aveva allungato la strada, turista straniero, notte fonda: ci ha provato. Ero talmente stanco che non persi tempo a discutere inutilmente, pagai con la carta di credito (almeno quella la prendono sempre), entrai in stanza e complice il jet-lag scaricai l’applicazione e creai l’account. Da quella volta raramente quando è presente Uber uso i taxi. Chi ha usato il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 8 luglio 2022) di Derek Viaggiando da anni per lavoro, specialmente negli Stati Uniti, ho una certa dimestichezza con. Iniziai ad usarlo durante una fiera a Las Vegas. Arrivato a notte fonda in aeroporto presi ilper l’hotel. Il solito tragitto tra terminal e Strip, una decina di chilometri, che già diverse volte avevo fatto. A destino l’autista mi chiese 38 dollari come mostrava il tassametro. Solitamente ne spendevo tra i 15 e 20; mi ero accorto che aveva allungato la strada, turista straniero, notte fonda: ci ha provato. Ero talmente stanco che non persi tempo a discutere inutilmente, pagai con la carta di credito (almeno quella la prendono sempre), entrai in stanza e complice il jet-lag scaricai l’applicazione e creai l’account. Da quella volta raramente quando è presenteuso i. Chi ha usato il ...

