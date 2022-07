The Quarry si aggiorna con il multiplayer e non solo (Di venerdì 8 luglio 2022) ?Nuovi modi per provare l’esperienza di intrattenimento horror più calda dell’estate. 2K e Supermassive Games hanno rilasciato una nuova importante patch per The Quarry, che aggiunge l’attesissima modalità multiplayer online, chiamata Wolf Pack. Dopo l’uscita, acclamato dalla critica il mese scorso, il nuovissimo gioco narrativo teen-horror è diventato l’esperienza di intrattenimento imperdibile dell’estate, con un punteggio Metacritic attualmente pari a 80. Wolf Pack è una modalità a inviti in cui un giocatore può invitare fino a sette amici che hanno accesso al gioco a guardarlo insieme a lui. Mentre lui gioca, il suo pubblico vota ogni decisione chiave e la maggioranza dei voti determina il risultato. Con una ri-giocabilità infinita già incorporata nella profonda esperienza narrativa di The Quarry, Wolf Pack offre una nuova ... Leggi su gamerbrain (Di venerdì 8 luglio 2022) ?Nuovi modi per provare l’esperienza di intrattenimento horror più calda dell’estate. 2K e Supermassive Games hanno rilasciato una nuova importante patch per The, che aggiunge l’attesissima modalitàonline, chiamata Wolf Pack. Dopo l’uscita, acclamato dalla critica il mese scorso, il nuovissimo gioco narrativo teen-horror è diventato l’esperienza di intrattenimento imperdibile dell’estate, con un punteggio Metacritic attualmente pari a 80. Wolf Pack è una modalità a inviti in cui un giocatore può invitare fino a sette amici che hanno accesso al gioco a guardarlo insieme a lui. Mentre lui gioca, il suo pubblico vota ogni decisione chiave e la maggioranza dei voti determina il risultato. Con una ri-giocabilità infinita già incorporata nella profonda esperienza narrativa di The, Wolf Pack offre una nuova ...

