“Sono stato a letto con 5246 donne” | bufera sul programma di RaiUno per le parole del noto playboy

(Di venerdì 8 luglio 2022) E’ polemica per un siparietto andato in onda ieri su, durante una puntata “Camper”, il nuovoestivo che Perizona Magazine.

Pubblicità

ladyonorato : E oggi, il governo tramite #Giorgetti dichiara che “non ci sono le condizioni per lo stato di crisi dell’azienda di… - romeoagresti : È fatta, anche gli ultimi dettagli burocratici sono stato perfezionati: #DiMaria è della #Juventus // Done deal, ev… - borghi_claudio : @AlbertoCresce11 Sono stato il primo a riconoscerlo dopo essere stato buggerato. - escoepenso : stanotte mi sono svegliata grazie a un tuono c’è stato il diluvio universale - duro_lavoro : RT @ZIOGASP: @giorgio_gori @JTarasevich Putin ha già vinto. Abbiamo tutti le pezze al sedere grazie alle sanzioni ??. Il vero problema sono… -

Quest'ultimo, stando alla ricostruzione fornita dagli inquirenti, avrebbe perso il controllo dopo essereripreso perché senza mascherina. I fatti siverificati nel corso del pomeriggio di ...... ma non possiamo però dimenticare che quegli stessi velivoliutilizzati da una forza di ... Ma non è semprecosì. Una delle pagine più toccanti scritte da Giovannino Guareschi riguarda Peppone,...Secondo l’analisi del Centro studi di Unimpresa l’inflazione sta creando un beneficio inatteso è indiretto per i conti pubblici: in soli cinque mesi, nonostante la crescita economica in forte rallenta ...AGGIORNAMENTO ORE 11:22 - Cambio della guardia. Fuori i difensori, dentro centrocampisti e attaccanti. Sarri insiste ancora sulla fase di pressing. AGGIORNAMENTO ORE 11:18 - Centrocampisti ...