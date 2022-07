Romina Power, l'amara confessione: "Me l'hanno sottratto troppo presto" (Di venerdì 8 luglio 2022) Romina Power è una delle donne più amate del mondo dello spettacolo, non solo per essere stata la moglie di Albano Carrisi, ma soprattutto per la sua sensibilità. Proprio ultimamente in un'intervista la Power ha raccontato di uno dei suoi dolori più grandi. Anche a distanza di moltissimi anni non riesce a dimenticarsi di lui. Romina è figlia di due stelle del cinema hollywoodiano, Linda Christian e Tyrone Power. Ha cominciato la sua carriera di attrice a soli 13 anni. Aiutata dalla fama dei suoi genitori e dall'insistenza di sua madre di vederla nel mondo dello spettacolo, ha girato il suo primo film giovanissima. E' arrivata in Italia quando aveva solo 9 anni insieme a sua madre e al patrigno, l'attore Edmund Purdom. Ma in realtà prima della prematura scomparsa di suo padre ha vissuto prima negli ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di venerdì 8 luglio 2022)è una delle donne più amate del mondo dello spettacolo, non solo per essere stata la moglie di Albano Carrisi, ma soprattutto per la sua sensibilità. Proprio ultimamente in un'intervista laha raccontato di uno dei suoi dolori più grandi. Anche a distanza di moltissimi anni non riesce a dimenticarsi di lui.è figlia di due stelle del cinema hollywoodiano, Linda Christian e Tyrone. Ha cominciato la sua carriera di attrice a soli 13 anni. Aiutata dalla fama dei suoi genitori e dall'insistenza di sua madre di vederla nel mondo dello spettacolo, ha girato il suo primo film giovanissima. E' arrivata in Italia quando aveva solo 9 anni insieme a sua madre e al patrigno, l'attore Edmund Purdom. Ma in realtà prima della prematura scomparsa di suo padre ha vissuto prima negli ...

Pubblicità

rompeferro071 : Al Bano & Romina Power - Ci Sara (EuroDance Project Version 2022) - infoitcultura : Albano, l'esperienza che non vuole più vivere: c'entra Romina Power - infoitcultura : Romina Power, la confessione su Albano spiazza: ecco cosa succedeva in camera d'albergo - infoitcultura : Al Bano torna a parlare di Romina Power. Rivelazioni clamorose, nessuno se lo sarebbe mai aspettato - zazoomblog : Romina Power la confessione su Albano spiazza: ecco cosa succedeva in camera d’albergo - #Romina #Power… -