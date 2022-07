Rdc, l’Istat: “Senza le misure di sostegno, in Italia avremmo avuto 1 mln di poveri in più” (Di venerdì 8 luglio 2022) Renzi su tutti, sono diversi in Italia i partiti politici che vedono il Reddito di Cittadinanza come fumo negli occhi. Questo perché, da una parte l’approssimazione dei controlli, e dall’altra la condotta disonesta di molti nostri connazionali, hanno finito per trasformare una reale possibilità di sopravvivenza per i più disagiati (pensiamo ad un lavoratore 50enne con mutuo e famiglia improvvisamente Senza lavoro). Rdc, la ‘narrazione’ secondo cui incentiverebbe i giovani a non lavorare… e gli ‘imprenditori’ a sciacallare Non ultima la narrazione secondo cui questa ‘misura’ non incentiverebbe i giovani a lavorare in quanto, percependo questo ‘aiuto di Stato’, preferirebbero ‘restare ad oziare sul divano’. Una versione poco credibile perché, come poi i fatti evidenziano, in realtà tutti questi presunti ‘benefattori’ pronti ad assumere, nella maggior ... Leggi su italiasera (Di venerdì 8 luglio 2022) Renzi su tutti, sono diversi ini partiti politici che vedono il Reddito di Cittadinanza come fumo negli occhi. Questo perché, da una parte l’approssimazione dei controlli, e dall’altra la condotta disonesta di molti nostri connazionali, hanno finito per trasformare una reale possibilità di sopravvivenza per i più disagiati (pensiamo ad un lavoratore 50enne con mutuo e famiglia improvvisamentelavoro). Rdc, la ‘narrazione’ secondo cui incentiverebbe i giovani a non lavorare… e gli ‘imprenditori’ a sciacallare Non ultima la narrazione secondo cui questa ‘misura’ non incentiverebbe i giovani a lavorare in quanto, percependo questo ‘aiuto di Stato’, preferirebbero ‘restare ad oziare sul divano’. Una versione poco credibile perché, come poi i fatti evidenziano, in realtà tutti questi presunti ‘benefattori’ pronti ad assumere, nella maggior ...

Pubblicità

MassimGiannini : RT @LaStampa: Istat, salari: il 9,4% dei lavoratori prende meno di 8,41 euro l’ora. Rdc e sostegni hanno evitato un milione di poveri. Visc… - IBirrittieri : @elio_vito l'istat dice anche, dove c'è maggiore concentrazione del rdc c'è anche un aumento dei poveri, non le vie… - italiaserait : Rdc, l’Istat: “Senza le misure di sostegno, in Italia avremmo avuto 1 mln di poveri in più” - LaStampa : Istat, salari: il 9,4% dei lavoratori prende meno di 8,41 euro l’ora. Rdc e sostegni hanno evitato un milione di po… - MissLemon79 : RT @luca_ninjash: Anche l'ISTAT non è male. Assume a progetto e paga dopo sei mesi. Spostamenti a carico del dipendente. Non dite che pref… -