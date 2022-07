"Per la prima volta in 133 giorni". Ribaltone al fronte, le conferme di Margelletti sui russi (Di venerdì 8 luglio 2022) L'esercito russo conferma la propensione per un'avanzata lenta, frutto della diversa concezione tattica dei generali di Mosca. Già due giorni fa l'intelligence britannica segnalava che «in una settimana» le forze russe erano avanzate di 5 km. Ieri, gli esperti americani dell'ISW, Institute for the Study of War, hanno rilevato che «per la prima volta da 133 giorni, il 6 luglio la russia non ha rivendicato alcuna conquista territoriale». L'ISW sostiene che «i russi conducono attacchi limitati e privi di successo su tutti gli assi». Tentativi definiti dall'ISW «coerenti con una pausa operativa russa, che non implica la completa cessazione delle ostilità». Questi piccoli attacchi russi potrebbero essere ricognizioni per saggiare le difese ucraine, mentre il grosso ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 8 luglio 2022) L'esercito russo conferma la propensione per un'avanzata lenta, frutto della diversa concezione tattica dei generali di Mosca. Già duefa l'intelligence britannica segnalava che «in una settimana» le forze russe erano avanzate di 5 km. Ieri, gli esperti americani dell'ISW, Institute for the Study of War, hanno rilevato che «per lada 133, il 6 luglio laa non ha rivendicato alcuna conquista territoriale». L'ISW sostiene che «iconducono attacchi limitati e privi di successo su tutti gli assi». Tentativi definiti dall'ISW «coerenti con una pausa operativa russa, che non implica la completa cessazione delle ostilità». Questi piccoli attacchipotrebbero essere ricognizioni per saggiare le difese ucraine, mentre il grosso ...

