Oroscopo Branko di Venerdì 8 Luglio 2022: Pesci diffidente

L'Oroscopo di Branko per oggi, Luglio 8 2022

Ariete
In queste ore siete un po' tristi, forse state pensando troppo al futuro e vi state concentrando poco sul presente.

Toro
La giornata promette bene: dovrete fare una scelta, prendere in mano una situazione anche difficile.

Gemelli
State cercando di non pensare al problema, quando in realtà c'è.

Cancro
Siete un po' incerti in amore, il periodo non è certo dei migliori. Avete bisogno di leggerezza.

Leone
State facendo un bel viaggio dentro voi stessi, vi state scoprendo. Ma sapete bene che dovete restare con i piedi per terra.

Vergine
Sarete concentrati sul lavoro, avete tante responsabilità e state attirando attorno a voi molte gelosie.

Bilancia
Avete preso delle decisioni dettate dalla fretta e ora ve ne state rendendo conto.

