Nostalgia del Festivalbar? Purtroppo il programma non tornerà mai più: ecco perché (Di venerdì 8 luglio 2022) Dopo ben due anni di pandemia, finalmente si sono allentate le restrizioni, e adesso sono concessi gli eventi all'aperto. Le esibizioni dal vivo sul palco, bandite per tanti mesi, adesso sono state ripristinate dopo il periodo di fermo che ha messo tanti artisti e lavoratori dello spettacolo in ginocchio. Ma tra i tanti programmi che sono stati lanciati di recente, come mai non si parla più del Festivalbar? Dopo i tanti mesi di stop a causa della pandemia, quest'estate i programmi musicali sono ritornati sulle scene con tutta la loro spettacolarità. Oggi abbiamo il Tim Summer Hits su Rai 2, con Stefano De Martino e Andrea Delogu, oppure Battiti Live su Italia 1, con Elisabetta Gregoraci. Si tratta di programmi molto apprezzati durante il periodo estivo, soprattutto dai giovani. Ma proprio per questo motivo, sono in tanti a domandarsi come mai, tra i vari programmi di ...

