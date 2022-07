Niente bonus 200€ per questi lavoratori: c’è la conferma (Di venerdì 8 luglio 2022) Ecco le diverse categorie di lavoratori e cittadini escluse dal bonus 200 euro che non riceveranno il sostegno previsto dal decreto legge aiuti Il Governo ha ottenuto il voto di fiducia alla Camera sul Decreto Legge Aiuti. Ora si devono esaminare gli ordini del giorno al testo e attendere il voto definitivo di Montecitorio. Dopo L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di venerdì 8 luglio 2022) Ecco le diverse categorie die cittadini escluse dal200 euro che non riceveranno il sostegno previsto dal decreto legge aiuti Il Governo ha ottenuto il voto di fiducia alla Camera sul Decreto Legge Aiuti. Ora si devono esaminare gli ordini del giorno al testo e attendere il voto definitivo di Montecitorio. Dopo L'articolo proviene da Consumatore.com.

Pubblicità

UnioneCivicaVi : @EleSte96406242 @AlexBazzaro @barbarab1974 Beata ignoranza Nella ID (prima italiota e poi europea) verranno riversa… - chiaaaraaa2000 : RT @glicinedinottex: ok di solito non guardo troppo queste cose ma quanto sono carini il bebe e passione ballerina in questa foto? ?????? bon… - glicinedinottex : ok di solito non guardo troppo queste cose ma quanto sono carini il bebe e passione ballerina in questa foto? ??????… - wam_the : Niente bonus 200 euro a chi è senza lavoro, poveri e precari - Kettelodicoaffa : @SkyTG24 Niente bonus psicologo lì? -