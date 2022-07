Netflix | lutto sconvolgente | è morto il protagonista di una delle serie più seguite

Pubblicità

ICARVSMATH : questi non mi danno neanche il tempo di piangere e godermi il lutto che fanno succedere il patatrack no io denuncio… -

nel cast della serie Outer Banks , in queste ore infatti è stata resa nota la morte del ...per essere la controfigura dell'attore Chase Stokes che impersona il protagonista della serie...Nella terza stagione della nota serie tv in onda suera la controfigura di Chase Stokes.nel mondo del cinema americano. Si è spento all'età di appena 22 anni l'attore Alexander AJ ...Un lutto sconvolgente ha colpito il mondo di Netflix, con una delle star più giovani che ha perso la vita nelle ultime ore: aveva solo 22 anni ...Morto l'attore che fa la controfigura di Chase Stokes nella serie di Netflix Lutto nel cast della serie Outer Banks, in queste ore infatti è stata resa ...