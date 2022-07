Mario Desiati vince la 76ma edizione del Premio Strega

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 8 luglio 2022)ha vinto ladel2022 con il romanzo “Spatriati“, che ha ottenuto 166 voti. Per la prima volta i romanzi finalisti non sono stati cinque, come da tradizione, ma sette. Gli altri autori in lizza erano Veronica Raimo con “Niente di vero”; Claudio Piersanti con “Quel maledetto Vronskij”; Marco Amerighi con “Randagi”; Fabio Bacà con “Nova”; Alessandra Carati con “E poi saremo salvi” e Veronica Galletta con “Nina sull’argine”. Al secondo posto si è classificato Piersanti con 90 voti e al terzo Carati con 83 voti., 45 anni, scrittore, poeta e giornalista è originario di Martina Franca, laureato in Giurisprudenza, ha pubblicato tra gli altri Il libro dell’amore proibito (Mondadori 2013) e Mare di Zucchero (Mondadori 2014). Per ...