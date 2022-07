Maneskin, concerto a Roma: ecco le vie chiuse al traffico (Di venerdì 8 luglio 2022) Roma, 8 lug. (Adnkronos) - Domani sera, a Roma al Circo Massimo, dalle 21, è in programma il concerto dei Maneskin. Già chiusa al traffico via dei Cerchi, dalle 20 di stasera lo saranno anche via del Circo Massimo, piazzale Ugo La Malfa, via della Greca, via dell'Ara Massima di Ercole. Dalle 15 di domani saranno poi vietate alla circolazione anche via di San Gregorio, viale Aventino, piazza Bocca della Verità, via Petroselli via del Teatro Marcello. Deviate le linee di bus. Lo comunica Roma Servizi per la Mobilità. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 8 luglio 2022), 8 lug. (Adnkronos) - Domani sera, aal Circo Massimo, dalle 21, è in programma ildei. Già chiusa alvia dei Cerchi, dalle 20 di stasera lo saranno anche via del Circo Massimo, piazzale Ugo La Malfa, via della Greca, via dell'Ara Massima di Ercole. Dalle 15 di domani saranno poi vietate alla circolazione anche via di San Gregorio, viale Aventino, piazza Bocca della Verità, via Petroselli via del Teatro Marcello. Deviate le linee di bus. Lo comunicaServizi per la Mobilità.

Pubblicità

matteograndi : Al concerto dei Maneskin il virus gira, al concerto di Salmo e agli altri 1000 concerti di luglio no. Il mondo med… - stebellentani : Della polemica del giorno (Maneskin) fa ridere che chi davvero rappresenta i medici (cioè l'Ordine) non abbia affat… - SkyTG24 : Covid, i medici chiedono ai Maneskin di rinviare concerto al Circo Massimo di Roma - hiboss_hiboss : RT @sandro78486001: @Cambiacasacca Un attimo L'abbiamo messa in pausa. Ora dobbiamo pensare ai maneskin se fare o no il concerto - RitaSpan2 : RT @Sara_fromArda: Hanno paura di un boom di contagi al concerto dei Maneskin. Si sono vaccinati tutti e hanno paura di un boom di contagi!… -