Lo Stato è stufo dei Toto e revoca la concessione per la Roma-L'Aquila. "Un sopruso, vogliamo i danni” (Di venerdì 8 luglio 2022) Tornano a casa-Anas i caselli di A24 e A25: il governo ieri ha revocato la concessione delle 2 autostrade al Gruppo Toto, a causa del «grave inadempimento della società Strada dei Parchi Spa degli obblighi previsti dalla convenzione unica». La procedura era stata avviata dal dicembre scorso dalla Direzione generale del Ministero delle Infrastrutture «in considerazione delle molteplici criticità riscontrate nella gestione dell'autostrada, compreso l'inadeguato Stato di manutenzione». Ma l'ormai ex società concessionaria contesta il provvedimento e annuncia battaglie legali: «Nessun inadempimento, è un autentico sopruso al quale reagiremo prontamente e duramente chiedendo i danni ai responsabili», ha annunciato il Gruppo Toto. Ma anche il Ministero nel decreto legge ... Leggi su iltempo (Di venerdì 8 luglio 2022) Tornano a casa-Anas i caselli di A24 e A25: il governo ieri hato ladelle 2 autostrade al Gruppo, a causa del «grave inadempimento della società Strada dei Parchi Spa degli obblighi previsti dalla convenzione unica». La procedura era stata avviata dal dicembre scorso dalla Direzione generale del Ministero delle Infrastrutture «in considerazione delle molteplici criticità riscontrate nella gestione dell'autostrada, compreso l'inadeguatodi manutenzione». Ma l'ormai ex società concessionaria contesta il provvedimento e annuncia battaglie legali: «Nessun inadempimento, è un autenticoal quale reagiremo prontamente e duramente chiedendo iai responsabili», ha annunciato il Gruppo. Ma anche il Ministero nel decreto legge ...

Pubblicità

CommentoRimosso : #PATUANELLI: 'Sono stufo di vivere in un Paese che ogni volta che ha un'emergenza decreta lo stato di emergenza e n… - GaetanaLongoba1 : @PorziaMontervi3 @rainbow20202020 Al post del padre ke diceva d esser stufo d minacce ed insulti e d voler passare… - super_caz : @radiosilvana @loytoco @_RomamoR @indacokid @fratotolo2 @17tommasi Io non ho parlato di puzza ma 1)ho fatto notare… - graziuella : @laramps Dev'essere talmente stufo degli ominicchi e quaquaraqua con i quali deve confrontarsi che fuggirebbe a gam… - cgregorio52 : RT @anninavigneto: Dopo l'ennesimo insulto di Grillo, che gli ha detto che affidargli il movimento è stato come gettarlo dalla finestra, Co… -