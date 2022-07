LIVE F1, GP Austria 2022 in DIRETTA: Verstappen domina la FP1, 2° Leclerc e 6° Sainz, si torna a girare! (Di venerdì 8 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.22 Tanto traffico in pista in questo momento con Magnussen che si porta davanti a Sainz ed è quinto a 0.663. Una sessione da interpretare. 14.19 Russell migliora ed è terzo a 0.474 da Verstappen, per cui arrivano le Mercedes in questo momento. 14.18 Ci sono dei miglioramenti in pista con Hamilton che si porta in terza posizione a 0.607 da Verstappen, mentre Perez è quinto a 0.9.52. 14.15 Si torna a girare visto che il detrito in pista è stato recuperato. Vedremo se in questi 15? ci saranno dei cambiamenti in classifica. 14.10 NUOVA BANDIERA ROSSA!!! C’è un detrito in pista e la Direzione Gara ha deciso di sospendere nuovamente la sessione. 14.07 Verstappen domina la scena e si conferma velocissimo. Da capire ... Leggi su oasport (Di venerdì 8 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.22 Tanto traffico in pista in questo momento con Magnussen che si porta davanti aed è quinto a 0.663. Una sessione da interpretare. 14.19 Russell migliora ed è terzo a 0.474 da, per cui arrivano le Mercedes in questo momento. 14.18 Ci sono dei miglioramenti in pista con Hamilton che si porta in terza posizione a 0.607 da, mentre Perez è quinto a 0.9.52. 14.15 Sia girare visto che il detrito in pista è stato recuperato. Vedremo se in questi 15? ci saranno dei cambiamenti in classifica. 14.10 NUOVA BANDIERA ROSSA!!! C’è un detrito in pista e la Direzione Gara ha deciso di sospendere nuovamente la sessione. 14.07la scena e si conferma velocissimo. Da capire ...

