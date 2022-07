Lazio, TMW: “Offerta per Francesco Caputo” (Di venerdì 8 luglio 2022) Lazio TMW- La Lazio continua il suo mercato per rendere la squadra competitiva al massimo. Dopo aver annunciato ufficialmente pochi minuti fa Nicolò Casale, ora i biancocelesti vogliono continuare il loro lavoro. Igli Tare e Lotito sono a lavoro sotto richiesta di Maurizio Sarri. Come vice Immobile la Lazio ha già acquistato Cancellieri che però secondo l’ex Napoli il giocatore in prestito dal Verona sia più adatto sulla fascia che come vera e propria punta d’attacco. Ciro Immobile non può giocare sempre e i capitolini sono interessati ad un attaccante molto profilo in Serie A, Francesco Caputo della Sampdoria. L’ex Sassuolo è un classe 88?, molto versatile e davvero tanto duttile. Il giocatore può muoversi sull’intero fronte d’attacco ed è dotato di un’ottima visione dello specchio della porta e di ... Leggi su seriea24 (Di venerdì 8 luglio 2022)TMW- Lacontinua il suo mercato per rendere la squadra competitiva al massimo. Dopo aver annunciato ufficialmente pochi minuti fa Nicolò Casale, ora i biancocelesti vogliono continuare il loro lavoro. Igli Tare e Lotito sono a lavoro sotto richiesta di Maurizio Sarri. Come vice Immobile laha già acquistato Cancellieri che però secondo l’ex Napoli il giocatore in prestito dal Verona sia più adatto sulla fascia che come vera e propria punta d’attacco. Ciro Immobile non può giocare sempre e i capitolini sono interessati ad un attaccante molto profilo in Serie A,della Sampdoria. L’ex Sassuolo è un classe 88?, molto versatile e davvero tanto duttile. Il giocatore può muoversi sull’intero fronte d’attacco ed è dotato di un’ottima visione dello specchio della porta e di ...

Pubblicità

TuttoMercatoWeb : TMW - Caos Lazio, Tare pensa alle dimissioni: la situazione - ArenaSportiva1 : ?? Dries #Mertens si avvicina al #Marsiglia. Nonostante gli interessamenti della #Lazio per il belga, il club franc… - infoitsport : TMW - La Lazio aumenta l'offerta a Romagnoli: ora decide il giocatore tra biancocelesti e Fulham - LALAZIOMIA : TMW - Lazio, Casale in Paideia per le visite mediche: foto e autografi con i tifosi - aangariswant : RT @pasqualinipatri: TMW | Lazio, si accende il mercato con il tesoretto di Vavro e Muriqi. Ansia Romagnoli -