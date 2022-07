Lazio, ora è ufficiale: un altro colpo per Sarri (Di venerdì 8 luglio 2022) La Lazio continua la sua campagna di rafforzamento sul calciomercato e annuncia proprio oggi un altro colpo per mister Sarri. Il 5° posto ottenuto la passata stagione in Serie A ha rappresentato senza dubbio una promozione per il nuovo progetto tecnico della Lazio. Perso Simone Inzaghi, andato all’Inter per sostituire Conte, l’Aquila ha infatti puntato Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 8 luglio 2022) Lacontinua la sua campagna di rafforzamento sul calciomercato e annuncia proprio oggi unper mister. Il 5° posto ottenuto la passata stagione in Serie A ha rappresentato senza dubbio una promozione per il nuovo progetto tecnico della. Perso Simone Inzaghi, andato all’Inter per sostituire Conte, l’Aquila ha infatti puntato Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Pubblicità

AlfredoPedulla : *** Ultim’ora #Lazio: #Maximiano, base di accordo con il #Granada, mancano solo i dettagli. In nottata #Romagnoli,… - AlfredoPedulla : La #Lazio ora cambia strategia e pensa di chiudere #Romagnoli (corteggiato dal #Fulham) a prescindere da #Acerbi. Contatti in corso - AlfredoPedulla : #Ilic alla #Lazio: accordo totale sull’ingaggio e con il #Verona. Coinvolto #Casale. Ora deve uscire #LuisAlberto - infoitsport : Lazio, Leggo conferma: 'Fumata bianca per Casale: ora pronto per Sarri' - flamanc24 : RT @AllRoundLazio: prima dell’esperienza a Malta che gli porta il primo titolo in una massima serie.Ora la possibilità di tornare in Italia… -