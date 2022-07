“Lavativi seriale”. Scoppia la polemica su Zangrillo: cosa dice sui positivi asintomatici (Di venerdì 8 luglio 2022) Ennesima polemica per un messaggio su Twitter di Alberto Zangrillo. Il professore dell'università Vita-Salute San Raffaele di Milano e direttore del Dipartimento di anestesia e terapia intensiva dell'Irccs ospedale San Raffaele, nonché presidente della squadra di calcio del Genoa, si è scagliato contro le attuali regole per i positivi al Covid, che possono costringere le persone anche ad un massimo di 21 giorni di isolamento seppure asintomatiche. Una regola rimasta intatta da più di un anno e mai rivista. “Accade che Lavativi seriali, positivi al test COVID-19, non lavorino per settimane, sebbene asintomatici. Così si distrugge il Paese” il cinguettio del medico personale di Silvio Berlusconi, che ha scatenato aspre discussioni sul social network. Già in passato ... Leggi su iltempo (Di venerdì 8 luglio 2022) Ennesimaper un messaggio su Twitter di Alberto. Il professore dell'università Vita-Salute San Raffaele di Milano e direttore del Dipartimento di anestesia e terapia intensiva dell'Irccs ospedale San Raffaele, nonché presidente della squadra di calcio del Genoa, si è scagliato contro le attuali regole per ial Covid, che possono costringere le persone anche ad un massimo di 21 giorni di isolamento seppure asintomatiche. Una regola rimasta intatta da più di un anno e mai rivista. “Accade cheseriali,al test COVID-19, non lavorino per settimane, sebbene. Così si distrugge il Paese” il cinguettio del medico personale di Silvio Berlusconi, che ha scatenato aspre discussioni sul social network. Già in passato ...

