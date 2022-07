Koulibaly, il difensore gela Juve e Napoli: no ai bianconeri e al rinnovo (Di venerdì 8 luglio 2022) Koulibaly gela Napoli e Juve: il difensore ha detto no alle avance dei bianconeri e al rinnovo con gli azzurri Kalidou Koulibaly gela Napoli e Juve in un colpo solo. E’ questa l’indiscrezione che lancia il Corriere dello Sport. Il difensore ha detto no alle avance dei bianconeri perché non vuole tradire il Napoli. Allo stesso tempo il senegalese avrebbe rifiutato al momento anche il rinnovo. L’idea è quella di uscire e andare all’estero, oppure restare e andare via a zero. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 8 luglio 2022): ilha detto no alle avance deie alcon gli azzurri Kalidouin un colpo solo. E’ questa l’indiscrezione che lancia il Corriere dello Sport. Ilha detto no alle avance deiperché non vuole tradire il. Allo stesso tempo il senegalese avrebbe rifiutato al momento anche il. L’idea è quella di uscire e andare all’estero, oppure restare e andare via a zero. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

GoalItalia : La Juventus piomba su Koulibaly: contatto con l'agente del difensore ???? [?? @romeoagresti] - OptaPaolo : 1- Dal suo esordio con il Napoli (2014/15) Kalidou #Koulibaly è il difensore con più contrasti vinti (344) e più pa… - infoitsport : De Laurentiis super offerta a Koulibaly: la risposta del difensore tiene tutti in sospeso - napolipiucom : De Laurentiis super offerta a Koulibaly: la risposta del difensore tiene tutti in sospeso #CalcioNapoli #Koulibaly… - junews24com : Koulibaly Juve, in Spagna sicuri: il difensore vuole lasciare la Serie A -