Pubblicità

DailyNews 24

...nella cinquantunesima edizione della competizione (Coppa UEFA fino al 2009) e si daranno... A sinistra spazio a, Rode più di Jakic in mezzo. In difesa out Hinterergger, potrebbe trovare ......nella cinquantunesima edizione della competizione (Coppa UEFA fino al 2009) e si daranno... A sinistra spazio a, Rode più di Jakic in mezzo. In difesa out Hinterergger, potrebbe trovare ... Kostic, è battaglia tra Napoli e Juventus Per Filip Kostic sembra essersi inserito anche il Napoli. Il serbo sarebbe un'alternativa ad un altro giocatore cercato dai partenopei ...