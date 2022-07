“In Ucraina abbiamo appena iniziato” Invasione russa (Di venerdì 8 luglio 2022) Putin ha minacciato l’Occidente e la stessa Ucraina con le truppe russe che da 135 giorni già invadono quel territorio. Ha detto: “in Ucraina abbiamo appena iniziato” ed ha aggiunto che l’Occidente voleva sconfiggere la Russia ma non c’è riuscito. “Se vogliono sconfiggerci sul campo ci provino”. L'articolo “In Ucraina abbiamo appena iniziato” <small class="subtitle">Invasione russa</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di venerdì 8 luglio 2022) Putin ha minacciato l’Occidente e la stessacon le truppe russe che da 135 giorni già invadono quel territorio. Ha detto: “in” ed ha aggiunto che l’Occidente voleva sconfiggere la Russia ma non c’è riuscito. “Se vogliono sconfiggerci sul campo ci provino”. L'articolo “In” proviene da Noi Notizie..

