Giappone | il video choc dell’attentato a Shinzo Abe

(Di venerdì 8 luglio 2022) ?? Moment of shooting #Shinz?Abe pic.twitter.com/UF1X31UgLX — CHANESTE SA, INVESTMENTS (@ChanesteSA) July 8, 2022Abe è in piedi a un comizio. Parla. Tutto sembra scorrere liscio finché non si sente una forte esplosione seguita da una nuvola di fumo. È un attentato: l’ex primo ministrose viene colpito alle spalle, cade a terra coperto di sangue. Ora è in ospedale apparentemente senza funzioni vitali attive. Sono ancora frammentarie le notizie che arrivano dalla regione di Nara, dove Abe stava tenendo un comizio elettorale in vista delle elezioni della Camera Alta a sostegno del candidato del Partito Liberal Democratico. L’ex premier nipponico è stato portato in ospedale in arresta cardio-respiratorio e sembrerebbe “non mostrare segni vitali” sia al cuore che ai polmoni. ?? #Shinz?Abe pic.twitter.com/eGU0pqCeRW — CHANESTE SA, ...