Giappone | Berlusconi | ' sconvolto da attentato | Abe amico visionario'

Roma, 8 lug. (Adnkronos) - "Sono sconvolto per l'attentato contro Shinzo Abe, che ha guidato con sicurezza e visione il Giappone in un momento difficile, e che io considero mio amico. Grazie a lui i rapporti tra i nostri Paesi sono assolutamente migliorati. Sono vicino a lui e alla sua famiglia". Così sui social il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi.

