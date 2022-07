Giappone, attentato a ex premier Abe: arrestato un ex marinaio (Di venerdì 8 luglio 2022) Un ex marinaio di 41 anni, Tetsuya Yamagami, è stato arrestato a Nara con l'accusa di aver sparato all'ex primo ministro Shinzo Abe, che è in ospedale ed è in stato "arresto cardiopolmonare". Lo ha ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 8 luglio 2022) Un exdi 41 anni, Tetsuya Yamagami, è statoa Nara con l'accusa di aver sparato all'ex primo ministro Shinzo Abe, che è in ospedale ed è in stato "arresto cardiopolmonare". Lo ha ...

Pubblicità

ilpost : L’ex primo ministro giapponese Shinzo Abe è stato gravemente ferito in un attentato - Radio1Rai : ??#Giappone È in fin di vita l'ex premier Shinzo Abe, vittima di un attentato. I media giapponesi riferiscono che no… - SkyTG24 : Giappone, colpito da arma da fuoco ex premier Shinzo Abe - debufred : #Giappone Attentato all'ex premier Non trovo tweet sul tema - raffamad81 : RT @ilpost: L’ex primo ministro giapponese Shinzo Abe è stato gravemente ferito in un attentato -