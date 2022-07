F1, la direttiva anti-porpoising potrebbe entrare in vigore in Belgio e non in Francia (Di venerdì 8 luglio 2022) Un nuovo slittamento. Alla vigilia del nono round del Mondiale 2022 di F1, in Canada, era emersa una novità importante. La Federazione Internazionale, dopo gli allarmi legati al porpoising di Baku (Azerbaijan), aveva deciso di prendere posizione a riguardo, emanando una direttiva che indicherà alle scuderie in che direzione lavorare per ridurre lo sgradito pompaggio aerodinamico di cui diversi piloti, soprattutto in Mercedes, si erano lamentati. Una direttiva che avrà un focus su due aspetti: Un esame accurato del fondo in relazione alle sollecitazioni sull’asfalto, con un controllo più attento delle tavole e degli skid, sia in termini di design che di usura. L’introduzione di una metrica, basata sull’accelerazione verticale della monoposto, che fornirà un limite accettabile di oscillazioni verticali. L’esatta formula matematica per ... Leggi su oasport (Di venerdì 8 luglio 2022) Un nuovo slittamento. Alla vigilia del nono round del Mondiale 2022 di F1, in Canada, era emersa una novità importante. La Federazione Internazionale, dopo gli allarmi legati aldi Baku (Azerbaijan), aveva deciso di prendere posizione a riguardo, emanando unache indicherà alle scuderie in che direzione lavorare per ridurre lo sgradito pompaggio aerodinamico di cui diversi piloti, soprattutto in Mercedes, si erano lamentati. Unache avrà un focus su due aspetti: Un esame accurato del fondo in relazione alle sollecitazioni sull’asfalto, con un controllo più attento delle tavole e degli skid, sia in termini di design che di usura. L’introduzione di una metrica, basata sull’accelerazione verticale della monoposto, che fornirà un limite accettabile di oscillazioni verticali. L’esatta formula matematica per ...

