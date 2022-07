F1 GP Austria | Sainz in grande forma | “Voglio battere Verstappen e Leclerc”

Leggi su sportface

(Di venerdì 8 luglio 2022) “Sicuramente in alcuni punti ho perso qualcosa. Alla fine il giro è stato buono, anche se le gomme erano fredde per via dello stop dopo la bandiera rossa. So dove potevo fare qualcosa in più, spero didomani nella sprint. Siamo lì, è stata una bella qualifica, ho più fiducia dopo le ultime gare. Le prove libere 2 saranno importanti per sentirci a nostro agio”. Lo ha detto Carlos, pilota della Ferrari, dopo il terzo posto nella qualifica del Gran Premio d’di Formula 1. SportFace.