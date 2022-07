F1 GP Austria 2022: fuoco sulla McLaren di Norris, bandiera rossa nelle prove libere 1 (Di venerdì 8 luglio 2022) Lando Norris finisce fuori pista a causa di fuoco sulla vettura ed è bandiera rossa nelle prove libere 1 del GP di Austria di F1. Il pilota della McLaren ha dovuto fermare la sua McLaren a bordo pista in fretta e furia perché sentiva che dal fondo saliva uno strano fumo e un odore di bruciato. Dal muretto gli hanno comunicato che c’era un principio di incendio sulla sua monoposto e così gli hanno intimato di abbandonare la vettura. Sessione per il momento sospesa in attesa di rimuovere la macchina. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 8 luglio 2022) Landofinisce fuori pista a causa divettura ed è1 del GP didi F1. Il pilota dellaha dovuto fermare la suaa bordo pista in fretta e furia perché sentiva che dal fondo saliva uno strano fumo e un odore di bruciato. Dal muretto gli hanno comunicato che c’era un principio di incendiosua monoposto e così gli hanno intimato di abbandonare la vettura. Sessione per il momento sospesa in attesa di rimuovere la macchina. SportFace.

Pubblicità

SkySportF1 : Scattano le prime libere del GP d'Austria, LIVE su Sky Sport F1, canale 207 #SkyMotori #F1 #Formula1 #AustrianGP - sportface2016 : #F1 #AustrianGP: fuoco sulla McLaren di #Norris, bandiera rossa nelle prove libere 1 - sportface2016 : #F1 #AustrianGP: nuova power unit per #Bottas, partirà ultimo in gara - zazoomblog : LIVE F1 GP Austria 2022 in DIRETTA: la FP1 alle 13.30 ci si prepara alle qualifiche della Sprint Qualifying -… - Mvukiye_adrian : RT @SkySportF1: Scattano le prime libere del GP d'Austria, LIVE su Sky Sport F1, canale 207 #SkyMotori #F1 #Formula1 #AustrianGP https://… -