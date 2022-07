Dolomiti | si stacca un pilastro della Moiazza Ancora paura in montagna

(Di venerdì 8 luglio 2022) BELLUNO -sulle, oggi 8 luglio 2022. Undalla paretesud, si èto a circa 2.400 metri di quota, vicino alla Via alpinistica Spigolo di destra. Verificata tutta la parte vicino alla ferrata, compresa la parte alta come ulteriore assicurazione, e il canale. Sì escludono persone coinvolte, ma lacontinua a provo care momenti die di sconcerto L'articolo proviene da Firenze Post.

Un pilastro della Moiazza, imponente monte delleagordine, si è staccato precipitando a valle nella zona Forcella del Camp. Nessuno è rimasto ferito. A dare l'allarme un escursionista tedesco di passaggio sull'Alta via numero 1 nella zona ...Crolla un pilastro della Moiazza e si schianta a valle, lecontinuano a sbriciolarsi A dare l'allarme è stato un escursionista tedesco di passaggio sull'Alta via numero 1 nella zona di che ...Dopo la Marmolada anche il ghiacciaio Vedretta di Vallelunga sta soffrendo per le temperature troppo elevate, "potrebbe non sopravvivere a questa estate" ha detto il proprietario di un rifugio. Dal cu ...(LaPresse) Ancora paura in montagna: si è staccato un pilastro della parete della Moiazza sud nelle Dolomiti, a circa 2.400 metri di quota, ...